Sürmeci (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sürmeci (Bisküvi) görev tanımı nedir, Sürmeci (Bisküvi) ne iş yapar, Sürmeci (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sürmeci (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sürmeci (Bisküvi) Tanımı;

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Sürmeci (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sürmeci (Bisküvi) Maaşları

Sürmeci (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Sürmeci (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sürmeci (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.02

Meslek Adı :

Sürmeci (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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