Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.19

Meslek Adı :

Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde üretilen mamul için gerekli olan yarı mamul (marshmallow, invert şurup, fındık püresi vb.) malzemeleri ihtiyaç oranında kullanıma hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Marshmallow hazırlama talimatına göre şurubu hazırlamak,

b) Pralin pastörizasyon talimatına göre çalışmak,

c) Krema tankları sıcaklık denetim formlarını doldurmak,

d) Şurup kazanlarının ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,

e) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

f) Kendisinden sonraki şurup hazırlama görevlisine vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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