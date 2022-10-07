Süspansiyon İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süspansiyon İlaç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Süspansiyon İlaç İmal İşçisi ne iş yapar, Süspansiyon İlaç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süspansiyon İlaç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süspansiyon İlaç İmal İşçisi Tanımı;

__

Süspansiyon İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süspansiyon İlaç İmal İşçisi Maaşları

Süspansiyon İlaç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Süspansiyon İlaç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süspansiyon İlaç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.59

Meslek Adı :

Süspansiyon İlaç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Muhtelif kimyevi maddeleri karıştırıcı ve değirmenlerde işleme tabi tutarak süspansiyon ilaç imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süspansiyon İlaç İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bazı kimyevi maddeleri su dolu kazanlarda ıslatarak suyu emmelerini sağlamak,

b) Islanan maddeleri tülbentten geçirip değirmende öğütmek,

c) Öğütülen maddeleri çözüntü maddeleriyle karıştırıp tekrar değirmenden geçirmek,

d) Hazırlanan kimyevi maddeyi şurup dolu karıştırma kazanlarında işleme tabi tutarak süspansiyon ilaç imal etmek,

e) İmal edilen ilacı dinlendirme tanklarına sevkedmek,

f) Tanklardaki tortulanmayı su ilave ederek gidermek,

g) Belirli tip süspansiyon ilaç imalatı konusunda ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?