Süt Kabul Ustabaşı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Kabul Ustabaşı görev tanımı nedir, Süt Kabul Ustabaşı ne iş yapar, Süt Kabul Ustabaşı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Kabul Ustabaşı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Kabul Ustabaşı Tanımı;

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Süt Kabul Ustabaşı Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Kabul Ustabaşı Maaşları

Süt Kabul Ustabaşı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Kabul Ustabaşı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Kabul Ustabaşı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.25

Meslek Adı :

Süt Kabul Ustabaşı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt toplama merkezlerinden tankerlerle getirilen çiğ sütlerin, kontrol, alım ve stok tanklarına boşaltma işlemleri ile çalışanların sevk ve idaresinden sorumlu nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Kabul ustabaşı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Operatörlerin ve işçilerin aylık vardiya sistemini ve yıllık izin çizelgelerini hazırlamak,

b) Pompa, su ve süt basma sistemleri ve diğer üniteleri kontrol etmek, arızalarının giderilmesini sağlamak,

c) Tankerle gelen sütlerin sevk irsaliyelerini kontrol etmek,

d) Süt numunelerinin kalite kontrol laboratuarına zamanında gönderilmesini sağlamak,

e) Kalite kontrolü sonucuna göre sütleri teslim almak yada sütün iade edilmesini sağlamak,

f) Sütün belirli bir sıcaklıkta stok tanklarına boşaltılmasını sağlamak,

g) Süt stok miktarlarını ilgili birime bildirmek,

h) Boşaltma işlemi biten tankerlerin temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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