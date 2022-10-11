Süt Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Süt Toplama İşçisi ne iş yapar, Süt Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Toplama İşçisi Tanımı;

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Süt Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Toplama İşçisi Maaşları

Süt Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Süt Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.41

Meslek Adı :

Süt Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt ürünlerinin imal edildiği işletmeler için mandıralardan, hayvan besiciliği yapan kişilerden süt toplama ile ilgili işleri gıda hijyeni kurallarına uygun olarak yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Toplama İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mandıra sahipleri ile hayvan besicilerinden taze çiğ süt toplamak üzere görüşmeler yapmak,

b) Günlük olarak, genellikle sabah saatlerinde süt sağımını takiben süt toplama işlemlerini yürütmek,

c) Toplanan süt miktarını litre cinsinden ölçerek, araç üzerinde bulunan depoya doldurmak,

d) Günlük olarak toplanan süt miktarını, ay sonlarında ücret hesabı yapmak üzere kaydetmek,

e) Günlük olarak toplanan taze çiğ sütü işletmeye araçla taşımak,

f) Araç üzerinde bulunan sütü soğutucu tertibatlı depoya aktarmak,

g) Boşalan süt deposunun süt artıkları vb. temizliğini tazyikli sıcak su ile yapmak,

h) Toplam süt miktarını hesaplamak ve ücretini ödemek/ödenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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