Süttozu İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süttozu İmal İşçisi görev tanımı nedir, Süttozu İmal İşçisi ne iş yapar, Süttozu İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süttozu İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süttozu İmal İşçisi Tanımı;

__

Süttozu İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süttozu İmal İşçisi Maaşları

Süttozu İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Süttozu İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süttozu İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.03

Meslek Adı :

Süttozu İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sütü yoğunlaştırıp kurutarak süt tozu haline getiren bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Tozu İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pastörize edilmiş sütü pompalarla tanklara alarak; sütün tanklarda yoğunlaşmasına nezaret etmek,

b) Yoğunlaşan sütü, kurutma tesislerine transfer ederek buharla ısıtılmak suretiyle kurutulup süt tozu haline gelmesini sağlamak,

c) İmal edilen süt tozunu paketleme kısmına sev etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?