Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı görev tanımı nedir, Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı ne iş yapar, Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Tanımı;

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kağıt vb. malzeme üzerine, baskı makinesini kullanarak değişik tipte baskı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Maaşları

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı maaşı ortalama aylık 4.700- TL’dir. En düşük Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Ne İş Yapar?

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak malzemenin miktarını tespit etmek,

b) Mürekkep, hazne suyu, kağıt, yardımcı malzeme, ve kalıp gibi baskı malzemelerini hazırlamak,

c) Makineyi baskıya hazırlamak ve kontrol etmek,

d) Poza, kutur, forsa ayarları gibi baskı öncesi ayar işlemlerini yapmak,

e) Numarotörü başlatmak,

f) Pozayı, su ve mürekkep dengesini kontrol etmek,

g) Yardımcı madde oranlarını ayarlamak,

h) Orijinale göre basılan işin uygunluğunu sağlamak,

i) Kauçuk ve kalıbı temizlemek,

j) Su, mürekkep ve kağıt ilave etmek,

k) Makinenin temizliğini ve bakımını yapmak,

l) Makinedeki arızaların giderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Meslek Birim Grubu : Basımcılar

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 7322.37 olarak belirlenmiştir

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