Taban Presçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taban Presçisi görev tanımı nedir, Taban Presçisi ne iş yapar, Taban Presçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taban Presçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taban Presçisi Tanımı;

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Taban Presçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Taban Presçisi Maaşları

Taban Presçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Taban Presçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taban Presçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.17

Meslek Adı :

Taban Presçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilecek ayakkabıların genellikle köselelerden yapılan tabanlarını ve fiyapolarını (Vardola ile taban köseleleri arasına konulan ince bir kösele) verilen ölçülerde kesen bir pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taban Prescisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek köseleleri ve ıstampa kalıplarını hazırlamak,

b) Kullanacağı pres bıçaklarını seçerek bilemek ve tezgaha bağlayarak tezgahı çalıştırmak,

c) Kesilecek köseleyi tezgah tablasına koymak ve üzerine en az fire ile sağlam ve ıskartasız ve bir kesim elde edilecek tarzda ıstampa kalıbını yerleştirmek,

d) Pedala basmak suretiyle bıçaklara hareket vererek köselenin ıstampa kalıbına göre kesilmesini sağlamak,

e) Kesilen parçaları ve kalıbı tezgahtan çıkartarak tezgahı temizlemek,

f) Tezgahın bakım ve onarım yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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