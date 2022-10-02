Taharcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taharcı görev tanımı nedir, Taharcı ne iş yapar, Taharcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taharcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taharcı Tanımı;

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Taharcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Taharcı Maaşları

Taharcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taharcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taharcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.30

Meslek Adı :

Taharcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dokunacak kumaş için hazırlık mahiyetinde olmak üzere dokuma tezgahları leventleri üzerindeki çözgü iplik uçlarını bir çengelle tarak ve gücü takımlarının telleri arasındaki gözlerden geçiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taharcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taharı yapılacak çözgü leventinin çeşidine ve tipine uygun olan gücü takımlarını seçmek

, b) Seçtiği takımları tahar tezgahı üzerinde hazırlamak,

c) Bir çengelle leventte arılı bulunan iplik uçlarını her defasında birer birer veya birkaç iplik dizisi halinde gücü takımlarının telleri arasındaki gözlerden çekmek,

d) Çekme işleminin sonunda iplik uçlarını dokumaya hazır hale getirmek üzere bağlamak,

e) Hazır olan taharı yapılmış çözgüyü ilgili kısımlara nakletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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