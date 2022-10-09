Tahin Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahin Ustası görev tanımı nedir, Tahin Ustası ne iş yapar, Tahin Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahin Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahin Ustası Tanımı;

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Tahin Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahin Ustası Maaşları

Tahin Ustası maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Tahin Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahin Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.10

Meslek Adı :

Tahin Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim planına ve formuna uygun olarak tahin imalatı yapan ve imalat aşamalarında çalışan işçilere nezaret ve kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahin Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Üretim planına uygun miktarda malzemeyi tedarik etmek, getirtmek,

c) Susamın tartılması ve ıslama havuzuna alınmasını sağlamak,

d) Susam ıslama havuzunda uygun sürede bekletmek ve susamların kabuklarını yumuşatmak,

e) Kabukları yumuşayan susamı taşıyıcı helezon ile harman karıştırıcı palete alınmasını sağlamak,

f) Harman karıştırıcı palet yardımı ile susamları kabuklarından ayrıştırmak,

g) Kabuk ve iç karışımdan ibaret kitle tuzlu su havuzunda kabuk ve içleri birbirinden ayrıştırmak,

h) Susamları kavurma ocaklarında karıştırılarak kavrulmasını sağlamak,

i) Kavrulan ve istenilen kıvama gelen susamları soğutma havuzuna almak ve soğumasını sağlamak,

j) Kavrulan, dinlendirilen, soğutulan susamları elekten geçirmek ve yabancı maddeleri ayıklamak,

k) Öğütme işlemi için taş değirmene aktarmak,

l) Değirmenden çıkan tahinin depolama tanklarına alınmasını sağlamak,

m) Günlük dolum formunda belirtilen miktarda tahin dolum ve ambalajının yapılmasını sağlamak,

n) Kullanılan susam miktarıyla ilgili kayıtları tutmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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