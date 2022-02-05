Tahribatlı Muayene Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tahribatlı Muayene Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tahribatlı Muayene Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tahribatlı Muayene Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tahribatlı Muayene Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tahribatlı Muayene Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahribatlı Muayene Operatörü Maaşları

Tahribatlı Muayene Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Tahribatlı Muayene Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahribatlı Muayene Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.30

Meslek Adı :

Tahribatlı Muayene Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mekanik ve elektromekanik test cihazlarını kullanarak çeşitli malzemelerden alınan numunelerin mekanik özelliklerini belirlemek üzere gerekli testleri uygulayan ve sonuçları raporlayan kişidir. Yapılan test işlemleri sırasında, çeşitli iş istasyonlarından gelen numunelerin norm ve standartlara uygun olarak istenen şartlarda hazırlanması ve test edilmesi, mekanik aksam ve program değişimi ile cihaz ve numune ayarının zamanında ve doğru olarak yapılması, hatalı ölçüm yapılmaması için tekniğine uygun çalışılması ve sonuçların doğru şekilde hesaplanması ile raporlanmasın sağlar.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahribatlı Muayene Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) İş organizasyonunu gerçekleştirmek

f) Test öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

g) Numune hazırlamak

h) Test sürecinde kullanılacak cihazları hazırlamak

i) Test programını hazırlamak

j) Test işlemlerini gerçekleştirmek

k) Çekme, Basma, Darbe, Eğme, Sertlik, Sürünme, Burulma, Aşınma, Yorulma testi yapmak

l) Test sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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