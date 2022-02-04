Tahribatsız Muayene Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tahribatsız Muayene Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tahribatsız Muayene Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tahribatsız Muayene Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tahribatsız Muayene Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tahribatsız Muayene Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahribatsız Muayene Operatörü Maaşları

Tahribatsız Muayene Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Tahribatsız Muayene Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahribatsız Muayene Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.24

Meslek Adı :

Tahribatsız Muayene Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnceleme yapılacak olan malzeme ya da parçaların herhangi bir bütünlüğüne hiçbir zarar vermeden, dahili arızaları ve bozulmaları tanımlamak ve nicelemek için materyalleri, bileşenleri ve bağlantıları, Penetran sıvı ile kontrol, ultrasonik kontrol, röntgen ışınları ile kontrol, mağnetik kontrol ve basınçla kontrol işlemlerini, talimatlar doğrultusunda, inceleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahribatsız Muayene Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cihaz ve yardımcı donanımları kurmak,

b) Cihaz ve yardımcı donanımların kalibrasyonunu yapmak,

c) Muayeneler yapmak,

d) Yazılı talimatlara göre sonuçları kaydetmek ve sınıflandırmak,

e) Sonuçlarla ilgili rapor yazmak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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