Tahta Kaşık Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tahta Kaşık Ustası görev tanımı nedir, Tahta Kaşık Ustası ne iş yapar, Tahta Kaşık Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tahta Kaşık Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tahta Kaşık Ustası Tanımı;

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Tahta Kaşık Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tahta Kaşık Ustası Maaşları

Tahta Kaşık Ustası maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Tahta Kaşık Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tahta Kaşık Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.26

Meslek Adı :

Tahta Kaşık Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şimşir, kayın, kavak ağaçlarından kepçe, yemek kaşığı, mama kaşığı vb. imal eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tahta Kaşık Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Kaşık yapımında kullanılan ağaçları temin etmek,

c) Ağacı iki kaşık boyunda tomsak halinde kesmek,

d) Tomsak halindeki ağacı nacakla yontarak taslak haline getirmek,

e) Kaşık formunu verdiği ağacın nacakla baş ve sap kısımlarını düzeltmek,

f) Kaşık formunu alan ağacın ağız kısmının içini keserle oymak,

g) Kaşığın sapını ve arkasını bıçakla düzeltmek,

h) Bıçakla kaşığın içindeki keser izlerini düzeltmek,

i) Törpü ile kaşığın dışını düzelterek bıçak izlerini gidermek,

j) Kaşığı zımparalamak ve pürüzlerini düzeltmek, kaşığa son şeklini vermek,

k) Yün veya keçe ile perdahlama yapmak,

l) Kullanıma hazır hale gelen kaşığa yakma ve ya boyama yöntemi ile desen yapmak,

m) Kaşıkları sergilemek, müşterilerin beğenisine sunmak,

n) Kaşıkların toptan veya perakende olarak satışını yapmak,

o) Çalışma alanının ve araç, gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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