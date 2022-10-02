Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları görev tanımı nedir, Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları ne iş yapar, Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları Tanımı;

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Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları Maaşı Ne Kadar? 2022 Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları Maaşları

Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.76

Meslek Adı :

Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal, ağaç ve diğer maddeler işleyen tezgahlarda kullanılan takımları elektrik gücüyle çalışan bir taş tezgahında bileyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Takım Bileyicisi (Metal İşleme Tezgahları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesici takımı taş tezgahı üzerindeki tespit aparatına takmak,

b) Tespit aparatını, takımın kenarına doğru bir açıya göre taşa tutacak tarzda düzenlemek,

c) Taş tezgahını çalıştırmak, zımpara çarkına kesici takımın kenarını değdirerek taşlama işleminin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Taşlama işlemi bitince tezgahı durdurmak ve takımı çıkarmak,

e) Zımpara çarklarını ve kesici takımın durumunu ihtiyaca göre değiştirmek,

f) Kesici kenarı elle ıslah edebilmek,

g) Yakın toleranslarla çalışabilmek ve hassas ölçme aletleri kullanabilmek,

h) Belirli bir takımı taşlamakta ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. Rektifiye Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) (8211.49) hariç. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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