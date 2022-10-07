Takunya (Nalın) Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Takunya (Nalın) Ustası görev tanımı nedir, Takunya (Nalın) Ustası ne iş yapar, Takunya (Nalın) Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Takunya (Nalın) Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Takunya (Nalın) Ustası Tanımı;

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Takunya (Nalın) Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Takunya (Nalın) Ustası Maaşları

Takunya (Nalın) Ustası maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Takunya (Nalın) Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Takunya (Nalın) Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.33

Meslek Adı :

Takunya (Nalın) Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hamam, banyo gibi ıslak zeminlerde giyilen, tabanı tek parça tahtadan yapılan ve üstünde ayağa geçirilen deri bir tasması bulunan üstü atkılı yüksek tabanlı tahta ayakkabıları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Takunya (Nalın) Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Keresteleri bir çift takunya (nalın ) çıkacak şekilde boylamalarını yapmak,

b) Dikdörtgen kalıp şeklinde kesilen keresteleri ortalarından kesmek ,ikiye ayırmak,

c) Nalıncı keseri ile keresteleri yontmak, şekil vermek,

d) Şekillenen nalınları zımparalamak, rötuşlamak,

e) Takunyaları boyamak,verniklemek, süslemek,

f) Takunyaların üst tasmalarını ayak ölçüsüne göre takunya çivisi ile çakmak,

g) Takunyaları sergilemek, müşterilerin beğenisine sunmak,

h) Eksilen/ biten malzemeleri tedarik etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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