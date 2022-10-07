Tamburlu Kesici Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tamburlu Kesici Operatörü görev tanımı nedir, Tamburlu Kesici Operatörü ne iş yapar, Tamburlu Kesici Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tamburlu Kesici Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tamburlu Kesici Operatörü Tanımı;

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Tamburlu Kesici Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tamburlu Kesici Operatörü Maaşları

Tamburlu Kesici Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Tamburlu Kesici Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tamburlu Kesici Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.24

Meslek Adı :

Tamburlu Kesici Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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