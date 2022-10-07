Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi görev tanımı nedir, Tamir-Tarama-Söküm İşçisi ne iş yapar, Tamir-Tarama-Söküm İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tamir-Tarama-Söküm İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Tanımı;

__

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tamir-Tarama-Söküm İşçisi Maaşları

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Tamir-Tarama-Söküm İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tamir-Tarama-Söküm İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.37

Meslek Adı :

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Günlük iş planı yapan, amirinin gözetiminde yer altı çalışma ortamında tamir yapan, tarama yapan, söküm yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamir-Tarama-Söküm İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) Günlük iş planı yapmak,

c) Tamir yapmak,

d) Tarama yapmak,

e) Söküm yapmak,

f) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?