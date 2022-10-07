Tamir-Tarama-Sökümcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tamir-Tarama-Sökümcüsü görev tanımı nedir, Tamir-Tarama-Sökümcüsü ne iş yapar, Tamir-Tarama-Sökümcüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tamir-Tarama-Sökümcüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tamir-Tarama-Sökümcüsü Tanımı;

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Tamir-Tarama-Sökümcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tamir-Tarama-Sökümcüsü Maaşları

Tamir-Tarama-Sökümcüsü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tamir-Tarama-Sökümcüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tamir-Tarama-Sökümcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.36

Meslek Adı :

Tamir-Tarama-Sökümcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş organizasyonunu yapan, yer altı çalışma ortamında tamir, tarama, söküm işlerini yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamir-Tarama-Sökümcüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Tamir işlerini yürütmek,

d) Tarama işlerini yürütmek,

e) Söküm işlerini yürütmek,

f) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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