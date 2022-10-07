Tamirci-Ayakkabı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tamirci-Ayakkabı görev tanımı nedir, Tamirci-Ayakkabı ne iş yapar, Tamirci-Ayakkabı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tamirci-Ayakkabı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tamirci-Ayakkabı Tanımı;

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Tamirci-Ayakkabı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tamirci-Ayakkabı Maaşları

Tamirci-Ayakkabı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tamirci-Ayakkabı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tamirci-Ayakkabı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.18

Meslek Adı :

Tamirci-Ayakkabı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı mamul veya mamul ayakkabıların hatalı kısımlarını el aletleri kullanarak tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci (Ayakkabı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalat kısımlarına gidecek sayaların hatalı yerlerini danalya ile düzeltmek,

b) Saya fazlalıklarını ve pürüzlerini keserek temizlemek,

c) Frezesi bozuk olan ayakkabıları el aletleri ile sökerek sökülen parçaları tekrar montaj kısımlarına göndermek,

d) Çekilmemiş meşinleri yerlerine yapıştırarak eğri maskaretleri tekrar kalıba koyarak düzeltmek,

e) Düzgün çakılmayan ökçe lastiklerini tırnakla sökerek tekrar çakılması için ilgili işçilere göndermek,

f) Ayakkabı yüzünde noksan olan dikişleri ilgili işçilere vererek diktirmek,

g) Eşi olmayan ayakkabılara uygun saya bulmak ve bulduğu sayayı danalya yardımıyla işleyerek veya ilgili kısımlarda işlenmesini sağlayarak ayakkabıya eş yapmak,

h) Ütü kaşığı ve el labusunu ayakkabı yüzündeki çatlaklara sürerek düzeltmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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