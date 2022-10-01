Tanker İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tanker İmalat Ustası görev tanımı nedir, Tanker İmalat Ustası ne iş yapar, Tanker İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tanker İmalat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tanker İmalat Ustası Tanımı;

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Tanker İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tanker İmalat Ustası Maaşları

Tanker İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tanker İmalat Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tanker İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.19

Meslek Adı :

Tanker İmalat Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su ve yakıt tankeri, sulama ve yangın arozöz depoları asitli malzeme tankeri vb tankerlerin normal saç yada krom nikel ve paslanmaz çelik malzemeden tanker imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tanker İmalat Ustası, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri istek ve taleplerini değerlendirerek yapılması gereken tankerin teknik resmini incelemek,

b) Teknik resimde belirtilen ebatların, müşterinin kullanacağı aracın teknik özellikleri ve taşıma kapasitesine uygun olup olmadığı konusunda ve karayolları kanununa uygun tonajda olup olmadığı konusunda inceleme yaparak imal edebileceği tankeri tasarlamak,

c) Taşınacak malzemenin durumuna göre tanker yapımı için kullanılacak malzemenin özellikleri hakkında müşteriye bilgi vermek,

d) Araç üzerine monte edilecek tankerleri müşteri taleplerine uygun ve belirlenmiş standartlardaki sacları silindir şeklinde bükmek, kaynatmak,

e) Tankerin iç kısmına, imalat sırasında bölmeler yapmak,

f) Bölmelere ait taban sacına sıfır noktasında delik açmak yada bölme sacının alt kısmını genişçe kesmek,

g) Tankerin iç bölmelerini ve fazla baskıya maruz kalacak kısımlarının çatlamasını önlemek için sac malzemenin özüne nüfuz edebilme özelliğine sahip olan mig kaynağı yöntemiyle kaynatmak,

h) Tanker üzerine bir insanın rahatlıkça girebileceği şekilde dolum yapmak için menhol kapağı ile hava sirkülasyonu için kapaklara havalandırma supabı monte yeri ve üst kısmını düz ve korkuluklu olarak , alt kısmına boşaltma motoru ve hortum ile diğer malzemelerin korunabileceği kapaklı dolap yapmak,

i) Tankeri test ederek boyanmasını sağlamak,

j) Boyanmış tankeri araç üzerine monte etmek,

k) Araç üzerine katlanır merdiven, emme basma pompası, aracın arkasına sağlı sollu bayrak direği, açma kapama vanası vb malzemeleri monte yapmak/yaptırmak,

l) Toprak altı yada toprak üstü sabit tankerleri müşteri talebi doğrultusunda imal ederek istenilen mekana monte etmek,

m) Yer altı tankerlerin su ve nemden etkilenmemesi için dış yüzeylerini ziftle kaplamak/kaplattırmak,

n) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

o) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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