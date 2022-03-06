Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.24

Meslek Adı :

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarak Makinesi Operatörü, tarak makinesini kullanarak elyafın taranmasını sağlama ve makine aksamlarının temizliğini yapma ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarak Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak

b) Arızaları ilgililere bildirmek,

c) Makinenin temizliğini yapmak,

d) Manuel sistemde vatkayı makineye taşımak ve besleme sehpasına beslemek,

e) Otomatik sistemde vatka besleme haznesini/dolabını kontrol etmek,

f) Vatka akışını ve tülbent akışını kontrol etmek,

g) Tülbendi kalender silindirlerine aktarmak,

h) Şeridi koylere/fenere aktarmak,

i) Şerit kopmalarına, elyaf sıkışmalarına ve makine ikazlarına müdahale etmek,

j) Koylere kova beslemek,

k) Makine onarımlarına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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