Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi Tanımı;

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Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi Maaşları

Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.09

Meslek Adı :

Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tartı aletlerinin mekanik kısımlarını muayene eden, çalışma ayarlarını , bakımlarını ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tartı Aletleri Bakım ve Tamir İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tartı aletlerinin çalışmalarını kontrol etmek, b) Arızaları ve ayar bozukluklarını tespit etmek,

c) Tespit ettiği arızaları ve ayar bozukluklarını gidermek için arızalı tartı aletinin mekanik parçalarını çeşitli el aletleri kullanarak sökmek,

d) Arızalı parçayı tamir etmek veya yenisiyle değiştirmek,

e) Parçaları tekrar tartı aletinin üzerine takmak ve ayarlarını yapmak,

f) Tartı aletinin çalışmasını kontrol etmek, temizliğini yapmak ve yağlamak,

g) Tartı aletlerinden herhangi birinin bakım ve ayarında ihtisası bulunabilir ve o surette ayırt edilebilir. Fabrika veya atölyede tartı aleti parçalarını el avadanlıkları ile birbirine monte edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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