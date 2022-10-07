Taş Perdah İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Perdah İşçisi (Makine İle) görev tanımı nedir, Taş Perdah İşçisi (Makine İle) ne iş yapar, Taş Perdah İşçisi (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Perdah İşçisi (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Perdah İşçisi (Makine İle) Tanımı;

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Taş Perdah İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Perdah İşçisi (Makine İle) Maaşları

Taş Perdah İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Taş Perdah İşçisi (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Perdah İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.11

Meslek Adı :

Taş Perdah İşçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mermer veya granit gibi taş blok veya plakaların yüzlerini makineyle perdahlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Perdah İşçisi(Makine ile) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Blok veya plaka halindeki taşın makine tablasına konulup bağlanmasına nezaret etmek,

b) Makineye çok ince bir zımpara diski takmak,

c) Zımpara diskini blok veya plaka yüzünde çok düzgün bir satıh elde edilinceye kadar gezdirmek,

d) Kalıntıları temizlemek için taşın yüzünü yıkamak,

e) Makineye keçe diski takıp cila tozu dökerek taşın yüzünü perdahlamak,

f) Renkli macunları seçerek bunları eritmek ve cila işleminden önce mermer yüzündeki çatlak ve yarıklara akıtabilir.

g) Eğri veya düzensiz yüzleri elle perdahlayabilmek,

h) Mermer veya granit gibi belirli cins bir taşın perdahlanmasında ihtisası bulunabilir ve o surette ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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