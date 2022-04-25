Taş Taşlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Taşlama İşçisi görev tanımı nedir, Taş Taşlama İşçisi ne iş yapar, Taş Taşlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Taşlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Taşlama İşçisi Tanımı;

__

Taş Taşlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Taşlama İşçisi Maaşları

Taş Taşlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Taşlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Taşlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.08

Meslek Adı :

Taş Taşlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

eslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cila işlemine hazırlamak üzere blok veya plakaların testereyle kabaca kesilmiş yüzlerini bir taş tezgâhında düzleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Taşlama İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Blok veya plakanın tutma tablasına yerleştirip tespit edilmesini idare etmek,

b) Kaba zımpara taşını makine şaftına takmak,

c) Makineyi çalıştırmak ve musluğu açarak taş üzerine su akıtmak,d

) Zımpara taşını, blok veya plakanın üzerinde yüzey düzleninceye kadar hareket ettirmek,

e) Kaba zımpara taşını ince taşla değiştirerek yüzleri ince olarak taşlamak,

f) Taşın yüzünü suyla yıkamak,

g) Blok veya plaka halindeki taşı makineden kaldırtmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?