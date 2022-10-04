Tat Bakıcı (İçki) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tat Bakıcı (İçki) görev tanımı nedir, Tat Bakıcı (İçki) ne iş yapar, Tat Bakıcı (İçki) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tat Bakıcı (İçki) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tat Bakıcı (İçki) Tanımı;

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Tat Bakıcı (İçki) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tat Bakıcı (İçki) Maaşları

Tat Bakıcı (İçki) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tat Bakıcı (İçki) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tat Bakıcı (İçki) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7515.03

Meslek Adı :

Tat Bakıcı (İçki)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İçecek Tadıcıları Ve Sınıflandırıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şarap, rakı, votka, konyak, likör ve benzeri içki numunelerini tadan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tat Bakıcı (İçki) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tatma, koklama ve görme duyularından faydalanarak içkilerin lezzeti, kokusu ve rengi gibi özelliklerini tayin ve tespit etmek,

b) Numuneleri standart bir sisteme göre tasnif etmek,

c) Ticaret sahasında rağbet görecek özel harmanlar tavsiye etmek,

d) Şarap veya içkilerin yapıldığı yerin veya kaç senelik olduğunun tespitini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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