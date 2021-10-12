Tatlı Ustası (Baklava) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tatlı Ustası (Baklava) Maaşları ve İş İlanları

Tatlı Ustası (Baklava) görev tanımı nedir, Tatlı Ustası (Baklava) ne iş yapar, Tatlı Ustası (Baklava) olmak için hangi bölümü okumak gerekir Tatlı Ustası (Baklava) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tatlı Ustası (Baklava) Tanımı;

Çeşitli baklavaların, hamur ve harcını hazırlama, yağlama, özelliğine uygun kesme, pişirme ve şerbetleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tatlı Ustası (Baklava) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tatlı Ustası (Baklava) Maaşları

Tatlı Ustası (Baklava) maaşı ortalama aylık 3.150- TL’dir. En düşük Tatlı Ustası (Baklava) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tatlı Ustası (Baklava) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tatlı Ustası (Baklava) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tatlı Ustası (Baklava) Ne İş Yapar?

Tatlı Ustası (Baklava), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Hamuru yoğurmak, dinlendirmek, açmak ve şekil vermek,

d) Baklava, börek çeşidine göre kullanılacak iç malzemeleri hazırlamak,

e) Fırına alarak uygun ısı derecesinde pişirmek,

f) Şurup hazırlamak ve baklava özelliğine göre üzerine şurup vermek,

g) Çeşitli baklavaları kalite kriterlerine uygun olarak hazırlamak, satışa- servise hazır hale getirmek,

h) Gerektiğinde ürünlerin satışını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tatlı Ustası (Baklava) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Tatlı Ustası (Baklava) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tatlı Ustası (Baklava) mesleğinin meslek kodu 7512.13 olarak belirlenmiştir



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