Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) Maaşları

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.12

Meslek Adı :

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?