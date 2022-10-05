Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç görev tanımı nedir, Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç ne iş yapar, Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç Tanımı;

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Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç Maaşları

Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.22

Meslek Adı :

Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrikli aletler yardımıyla çeşitli tip arabaların ahşap tekerleklerini imal ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekerlek İmalat İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağacı proje veya diğer şartnamelere göre kesip şekillendirerek tekerlek göbeği, tekerlek parmaklıkları ve çemberler yapmak,

b) Parçaları monte etmek ve tekerleğin etrafına sıcak demir sırt veya lastik sırt geçirmek ve aşınmış veya kırık kısımları değiştirmek,

c) Kırılmış çelik çemberleri tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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