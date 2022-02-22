Tekne Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tekne Montaj İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tekne Montaj İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tekne Montaj İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tekne Montaj İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tekne Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekne Montaj İşçisi Maaşları

Tekne Montaj İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Tekne Montaj İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekne Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.11

Meslek Adı :

Tekne Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekne yapımında, verilen iş resmindeki ölçülere göre iskelet ve diğer metal aksamın montajını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekne Montaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurma ve montaj işlemlerinde kullanılacak proje ve diğer şartnamelere bakarak inşaat aksamını işaretlemek,

b) Montajı yapılacak parçaları ön imalat bölümünden teslim almak,

c) Çelik aksamın vinçlerle kaldırılarak doğru bir tarzda yerine oturtulmasını sağlamak,

d) Kaynak veya perçinle birleştirilecek kısımları cıvata ile tespit etmek, montajını yapmak,

e) Montajı yapılmış parçaları kaynak ve perçin makineleri ile sabitleştirmek,

f) Yapılan kaynakların kaynak yerlerini taşlamak,

g) Yapılan montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak, h) Kullandığı alet, makine ve donanınım temizlik, bakım ve tamirlerinin yapılmasını sağlamak,

i) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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