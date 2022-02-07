Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni Maaşları

Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5301,5_TL'dir. En düşük Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.07

Meslek Adı :

Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil ürünlerinin üretim safhalarında parçaları tamamlanmış ürünlerin, işlem ve görünüş olarak üretim standartlarına uygunluğunu, sağlamlığını, esnekliğini hatalarını ve renk değişimlerini kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tekstil mühendislerinin ve teknikerlerinin denetimleri altında, Türk ve dünya standartlarına uygun numuneler üzerinde fiziksel kimyasal test çalışmaları yapmak,

b) Test sonuçlarını ilgili grafiklere işlemek, değerlendirmek ve sonuçları ile ilgili rapor hazırlamak,

c) Üretim işlemlerini izleyip, üretim sırasında meydana gelebilecek hataları saptamak ve ilgililere bildirmek,

d) Elyaftan, ipliklerden ve dokunan kumaştan tekniğine uygun örnekler almak,

e) Üretilmek istenen mamulün gerekirse analiz ve tasarımını yapmak,

f) Yarı mamul ve mamullerin kalite kontrolünü yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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