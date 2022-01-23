Tekstil Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tekstil Tasarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tekstil Tasarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tekstil Tasarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tekstil Tasarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tekstil Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Tasarımcısı Maaşları

Tekstil Tasarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Tekstil Tasarımcısı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.18

Meslek Adı :

Tekstil Tasarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaşı dokuma, örme, renklendirme ve baskı yoluyla desenlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Moda Tasarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sanat, kültür ve estetik alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini tekstil tasarımı alanında uygulamak ve işlemek,

b) Tekstil teknolojisi alanında sahip olduğu temel bilgileri ve becerileri tekstil tasarımında etkin ve yaratıcı biçimde uygular ve işlemek,

c) Tekstil tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin kullanmak,

d) Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün dokuma desen tasarımları yapmak,

e) Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün örme desen tasarımları yapmak, f

) Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün baskı desen tasarımları yapmak,

g) Seçmiş olduğu tekstil alanında (dokuma, örme, baskı)tasarım unsur ve ilkelerine dayalı tekstil ürünlerinin ve tekniklerinin etkin olarak kullanıldığı koleksiyon geliştirmek,

h) Tekstil tasarımı sunum tekniklerini (illüstrasyon, portfolyo hazırlama,multimedya vs. ) etkin bir şekilde kullanmak,

i) Tekstil ürünü tasarlamak için gerekli ölçme ve hesaplamaları yapmak, j) Tekstil tasarıma yönelik uygun malzeme seçer ve bunları mesleğinde yaratıcıve üretken olarak kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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