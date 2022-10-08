Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) görev tanımı nedir, Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) ne iş yapar, Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) Tanımı;

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Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) Maaşları

Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.02

Meslek Adı :

Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Renklendirme işlemleri yapılmış çeşitli formdaki tekstil materyalinin mekanik ve kimyasal yöntemlerle tutumu, görünümünü, özelliklerini değiştirmek ve geliştirmek suretiyle her çeşit kumaşa apre yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tekstil Terbiye İşçisi (Apre), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Numune çalışmalarını yapmak,

b) Her türlü elyafa uygulanabilen kimyasal apreleri yapmak,

c) Diğer mamullere uygulanabilen kimyasal apreleri yapmak,

d) Her türlü elyafa uygulanabilen mekanik apreleri yapmak,

e) Diğer mamullere uygulanabilen mekanik apreleri yapmak,

f) Örme kumaşlara mekanik apre yapmak,

g) Püskürtme ve kaplama yöntemiyle apre yapmak,

h) Kurutma ve egalize yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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