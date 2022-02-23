Tel Çekme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tel Çekme İşçisi (Elle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tel Çekme İşçisi (Elle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tel Çekme İşçisi (Elle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tel Çekme İşçisi (Elle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tel Çekme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tel Çekme İşçisi (Elle) Maaşları

Tel Çekme İşçisi (Elle) maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Tel Çekme İşçisi (Elle) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Çekme İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.08

Meslek Adı :

Tel Çekme İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir hadde tezgahında elle, istenilen çapta tel çeken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tel Çekme İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıbı ayarlamak yada kalıpları derecelerine gör sıralamak,

b) Sıcak yada soğuk telin yada çubuğun ucunu çekiçleyerek yada eğeleyerek sivrilterek kalıbın ortasından geçirmek,

c) İstenilen çap elde edilinceye kadar tel yada çubuğu kerpetenle kalıbın içinden çekmek,

d) Tel çekmeyi kolaylaştırmak için metali yağlamak,

e) Özel tip bir telin çekilmesinde ihtisas sahibi olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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