Tel Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tel Kaplama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Tel Kaplama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Tel Kaplama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Kaplama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Kaplama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Tel Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tel Kaplama Makinesi Operatörü Maaşları

Tel Kaplama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tel Kaplama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Kaplama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.19

Meslek Adı :

Tel Kaplama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomatik makine ile demirden gayrı metallerle telleri kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tel Kaplama Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kangal halindeki teli makinenin üstüne koymak,

b) Telin ucunu temizleme ve erimiş metal tanklarından geçirip dönen mile bağlamak,

c) Her banyodan sonra silicilerin yerini ayarlayıp makineyi çalıştırmak,

d) Telin makineden geçiş hızını ve tankların ısısını düzenlemek,

e) Hidrometre ile asit temizleme banyolarını test yapabilir ve karışım kuvvetini korumak için kimyasal maddeler ekleyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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