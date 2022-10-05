Tel Kırma Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tel Kırma Nakışçısı görev tanımı nedir, Tel Kırma Nakışçısı ne iş yapar, Tel Kırma Nakışçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Kırma Nakışçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Kırma Nakışçısı Tanımı;

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Tel Kırma Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tel Kırma Nakışçısı Maaşları

Tel Kırma Nakışçısı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tel Kırma Nakışçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Kırma Nakışçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.12

Meslek Adı :

Tel Kırma Nakışçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tel Kırma tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilmek ve Tel Kırma tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tel Kırma Nakışçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürüne uygun olarak model belirleyip renklendirmek,

b) Ürüne uygun malzeme seçimi yapmak,

c) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaşı işlemeye hazırlamak,

d) deseni kumaşa geçirme tekniklerine uygun olarak geçirmek

e) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak tel kırma tekniğini uygulamak,

f) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kenar temizleme yapmak,

g) Tekniğe ve ürüne uygun olarak ütü yapmak,

h) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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