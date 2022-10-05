Tel Kırma Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tel Kırma Nakışçısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tel Kırma Nakışçısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tel Kırma Nakışçısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Tel Kırma Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tel Kırma Nakışçısı görev tanımı nedir, Tel Kırma Nakışçısı ne iş yapar, Tel Kırma Nakışçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Kırma Nakışçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Kırma Nakışçısı Tanımı;

__

Tel Kırma Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tel Kırma Nakışçısı Maaşları

Tel Kırma Nakışçısı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tel Kırma Nakışçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Kırma Nakışçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Tel Kırma Nakışçısı İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.12

Meslek Adı :

Tel Kırma Nakışçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tel Kırma tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilmek ve Tel Kırma tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tel Kırma Nakışçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürüne uygun olarak model belirleyip renklendirmek,

b) Ürüne uygun malzeme seçimi yapmak,

c) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kumaşı işlemeye hazırlamak,

d) deseni kumaşa geçirme tekniklerine uygun olarak geçirmek

e) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak tel kırma tekniğini uygulamak,

f) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kenar temizleme yapmak,

g) Tekniğe ve ürüne uygun olarak ütü yapmak,

h) Tekniğe ve ölçüye uygun olarak kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Tel Kırma Nakışçısı maaşlarına ek olarak sizlerde Tel Kırma Nakışçısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Yargan isminin anlamı nedir, Yargan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yargan isminin anlamı nedir, Yargan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Folklorik Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Folklorik Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Regulacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Regulacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!