Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi görev tanımı nedir, Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi ne iş yapar, Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Tanımı;

Bağ-bahçe, tarla, saha vb. alanların korunması amacıyla galvanizli veya plastik kaplı tel örgü (çit) dokuma imalatı yapan kişidir.

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Maaşları

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi, işletmenin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :





a) Alüminyum alaşımlı, kolay bükülebilen, belirli kalınlık ve uzunluktaki kangal halindeki tel uçlarını otomatik örgü makinesine takmak,

b) Örgü sırasında telin rahat örülebilmesi için kaydırıcı olarak kullanılan bor yağını su ile karıştırmak,

c) Bor yağı tenekesini makinenin uygun yerine koyarak bor yağını makineye aktaran hortumu yağ tenekesine yerleştirmek,

d) Belirlenen standart ölçülerin dışında müşteriler tarafından verilen tel kalınlığı, göz aralığı, en ve uzunlukta üretim yapmak için makineyi ayarlamak,

e) Örgü makinesinde rulo halinde çıkan örülmüş teli istiflemek,

f) Her rulonun üzerine ilgili etiket yapıştırmak,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.78 olarak belirlenmiştir



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