Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı görev tanımı nedir, Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı ne iş yapar, Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı Tanımı;

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Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı Maaşları

Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.91

Meslek Adı :

Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş güvenliği tedbirleri çerçevesinde, standartlarına uygun olarak; tel avlama ve yüzey kaplama hattındaki makineleri kullanarak tavlama ve yüzey kaplama işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tel Tavlama Ve Yüzey Kaplama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş güvenliği tedbirlerini alarak, iş talimatları ve yönetmeliklere uygun olarak tel tavlama ve yüzey kaplama hattını üretime hazırlamak,

b) İş güvenliği tedbirlerini alarak, makine kullanma talimatlarına uygun olarak tel tavlama ve yüzey kaplama makinesini kullanmak,

c) İş güvenliği tedbirlerini alarak, makine bakım kılavuzlarına uygun olarak Tel tavlama ve yüzey kaplama hattında kullanılan makinelerin bakım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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