Tel Verici-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tel Verici-Tekstil görev tanımı nedir, Tel Verici-Tekstil ne iş yapar, Tel Verici-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Verici-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Verici-Tekstil Tanımı;

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Tel Verici-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Tel Verici-Tekstil Maaşları

Tel Verici-Tekstil maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tel Verici-Tekstil maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Verici-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.35

Meslek Adı :

Tel Verici-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tahar işlemi anında taharcıya çözgü tellerini veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tel Verici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çözgü tellerinden istenilen teli ayırmak,

b) Taharcının gücü takımlarının gözleri arasından geçirdiği çengel ucuna bağlayıp, aynı işi tekrarlamak,

c) Tahar işlemi sonunda gücü takımlarından geçen çözgü tellerinin uçlarını taraklardan geçirebilir.

d) Taharı yapılmış çözgüyü veya diğer parçaları kısımlar arasından taşıyabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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