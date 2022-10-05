Tela Presleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tela Presleme Makinesi Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tela Presleme Makinesi Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tela Presleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Tela Presleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tela Presleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Tela Presleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Tela Presleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tela Presleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tela Presleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Tela Presleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tela Presleme Makinesi Operatörü Maaşları

Tela Presleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Tela Presleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tela Presleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Tela Presleme Makinesi Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.27

Meslek Adı :

Tela Presleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kumaşın dikim aşamasında buruşmasını önlemek, düzgün kalmasını sağlamak, mukavemetini artırmak, amacıyla kesimi yapılmış yapışkanlı tela kumaş parçalarını asıl kumaş üzerine yerleştirme, otomatik makinnede presleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Tela Presleme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emrini inceleyerek tela preslemesi yapılacak kumaş cinsini ve miktarını tespit etmek,

b) Tela presleme makinesini günlük kullanıma hazırlamak,

c) Yürütme bandının üretim öncesi temizliğini yapmak,

d) Üretime uygun ısı, basınç, hız ayarlarını yapmak, kontrol etmek,

e) Kısa süreli deneme üretimi yaparak makinenin son ayarlarını tespit etmek,

f) Yardımcı madde ve sarf malzemelerini talep ve temin etmek, kullanıma hazırlamak,

g) Telaları ve kumaş parçalarını makine yakınında kullanıma hazırlamak,

h) Gerektiğinde kesilmiş kumaşlara meto atmak (Etiketlemek),

i) Telalanacak kumaşı bant üzerine elle sermek,üzerine telayı yerleştirmek,

j) Telalanan kumaşın bant üzerinden preslenmek üzere pres bölümüne gitmesini sağlamak,

k) Bant üzerinde ilerleyen preslenmiş kumaşların toplama çekmecelerinde birikmesini sağlamak,

l) Toplama çekmecelerinde biriken kumaşları takip ederek belirli aralıklarda toplamak,

m) Çekmecelerden toplanan kumaşları bekleme arabalarına almak,

n) Tela preslemesi biten kumaşları ince kesim için hizar bölümüne göndermek,

o) Tela presleme işlemlerini gerçekleştirmek ve işlemlerin sürekliliğini sağlamak,

p) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, bildirmek ve giderilmesini sağlamak,

q) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Tela Presleme Makinesi Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Tela Presleme Makinesi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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