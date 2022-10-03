Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası görev tanımı nedir, Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası ne iş yapar, Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası Tanımı;

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Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası Maaşları

Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.25

Meslek Adı :

Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Telekomünikasyon şebeke ekipmanlarının bakım hazırlığı ve bakım uygulamaları ile onarım uygulamalarını gerçekleştiren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Bakım onarım öncesi hazırlık yapmak,

d) Bakım ve ayar yapmak,

e) Onarım yapmak, terminal ekipman onarımı yapmak, veri iletim yolu onarımı yapmak, erişim (access) ve edge network cihazları onarımı yapmak, transmisyon ekipmanlarının onarım ve ayarını yapmak, core network (çekirdek şebeke) ekipmanlarının onarımı yapmak, gsm ekipmanlarının onarımı yapmak, katma değerli hizmet vermek için tasarlanmış kutuların (appliance) onarımını yapmak, onarımı yapılan elemanların kontrollerini yapmak,

f) Arızalı parça/eleman değişimi yapmak,

g) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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