Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı görev tanımı nedir, Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı ne iş yapar, Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Tanımı;

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Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı Maaşları

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.24

Meslek Adı :

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Telekomünikasyon enerji sistemlerinin kurulum ve operasyon işlemlerini yürüten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Enerji sistemlerinin kurulum süreçleri işlemleri ile ilgili, keşif (survey) çalışmalarına destek vermek, enerji sisteminin cihaz ve ekipmanlarını yerleştirmek, enerji sisteminin bağlantılarını oluşturmak, topraklama ve paratoner tesisatını kurmak, kurulumun uygunluğunu kontrol etmek, sistemin uygunluğunu kontrol etmek, sistemi devreye almak, planlı aktarma çalışmaları yapmak, sistemin sökümünü yapmak,

d) Enerji sistemlerinin operasyonlarını yürütme işlemleri ile ilgili, sistemin takip ve kontrol işlemlerini yürütmek, sistemin periyodik bakımlarını yapmak, sistem arızalarını gidermek, sistemin acil durum planlarını uygulamak,

e) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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