Telekomünikasyon Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Telekomünikasyon Mühendisi görev tanımı nedir, Telekomünikasyon Mühendisi ne iş yapar, Telekomünikasyon Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telekomünikasyon Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomünikasyon Mühendisi Tanımı;

Telekomünikasyon ve radyolink sistem ve teçhizatının projelerini yapan, bunların inşa, tesis, işletme, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

Telekomünikasyon Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Telekomünikasyon Mühendisi Maaşları

Telekomünikasyon Mühendisi maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Telekomünikasyon Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telekomünikasyon Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Telekomünikasyon Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Telekomünikasyon Mühendisi Ne İş Yapar?

Telekomünikasyon Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Elektrik Mühendisi (Genel)(2143.04) de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) İşaretlerin, haberlerin, yazıların, resimlerin, seslerin veya benzer her çeşit bilgilerin tel, radyo, optik veya başka elektromagnetik sistemlerle iletimini, yayımını veya alınmasını sağlayan telekomünikasyon ve radyolink sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

c) Bu sistemlerin bakım ve onarımında ihtisas sahibi olarak gerekli bakım ve onarımı sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Telekomünikasyon Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Telekomünikasyon Mühendisleri

Telekomünikasyon Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Telekomünikasyon Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2153.01 olarak belirlenmiştir



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