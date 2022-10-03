Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı görev tanımı nedir, Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı ne iş yapar, Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Tanımı;

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Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı Maaşları

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.23

Meslek Adı :

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş organizasyonu yapan, şebeke işletim sistemine yönelik işlemleri uygulayan, servis uygulamalarını gerçekleştiren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Şebeke işletim sistemine yönelik işlemleri uygulamak, sistemleri izlemek, olay yönetimine yönelik işlemleri uygulamak, problem yönetimine yönelik işlemleri uygulamak, işletim değişiminde, teknik uygulamaları yürütmek, envanter yönetimine yönelik işlemleri uygulamak, konfigürasyon işletim faaliyetlerini gerçekleştirmek, sayısal (dijital) arşivleme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirmek, iletişim (bilgi ve donanım ) güvenliğini sağlamak, sistemlerin yedeklemesini yapmak,

d) Servis uygulamalarını gerçekleştirmek, hizmet seviyesi (kapasite ve performans) işlemlerini uygulamak, erişebilirlik işlemlerini yapmak, trafik izleme işlemlerini yapmak, hizmet sürekliliği ile ilgili işlemleri yapmak, e) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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