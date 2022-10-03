Teletayp Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Teletayp Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Teletayp Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Teletayp Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teletayp Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teletayp Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Teletayp Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Teletayp Bakım Onarımcısı Maaşları

Teletayp Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Teletayp Bakım Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teletayp Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.12

Meslek Adı :

Teletayp Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teletayp makinalarının, bakım onarım ve gerektiğinde montaj ve demontajlarını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teletayp Bakım Onarımcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teletayp makinasının gerekli bakım işlerini yapmak,

b) Arızalanan teletayp makinasının tamirini yapmak,

c) Teletayp cihazını bulunduğu yerden sökerek bakım ve tamir atölyesine getirmek,

d) Performans çekini yapmak,

e) Cihazın fiziki kontrolünü yapmak,

f) Cihaza voltaj basmak,

g) Hava filtrelerinin kontrolünü yapmak,

h) Arızalı üniti ve kartı test etmek,

i) Durum raporu vermek,

j) Onarılan üniti yerine takmak,

k) Performans çekini yapmak

l) Cihaz kontrol testlerini yapmak,

m) Cihazın ilgili yere montesini yapmak,

n) Cihazla ilgili deneme tecrübelerine katılmak,

o) Yapılan işlerle ilgili, gerekli kayıtları tutmak,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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