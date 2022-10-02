Telkari Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telkari Ustası görev tanımı nedir, Telkari Ustası ne iş yapar, Telkari Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telkari Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telkari Ustası Tanımı;

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Telkari Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Telkari Ustası Maaşları

Telkari Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telkari Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telkari Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.11

Meslek Adı :

Telkari Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gümüş ve altın ince tellerden yaptığı ana parça ve motifleri telkari tekniğiyle, tek tek kaynakla birleştirerek çeşitli gümüş takı ve süs eşyaları işleyen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telkari Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Külçe veya hurda gümüşleri potada eritmek, döküm yaparak ince çubuklar haline getirmek,

b) Gümüş ve altın çubukları tel çekme yöntemiyle silindir veya haddelerden geçirmek suretiyle istenilen inceliğe getirmek,

c) Tasarlanan ürünü ana hatlarıyla birebir ölçekte kağıt üzerine çizmek , model hazırlamak,

d) Gümüş ve altın telleri, yumuşaklık kazanması ve kolayca işlenebilmeleri için ısıtarak tavlama yapmak,

e) Taslak üzerinde belirlenen ölçülerde, kalınlık ve uzunluklara göre telleri kesmek ve kullanıma hazırlamak,

f) Ürünü oluşturan ana iskeletin kesilmiş ve yassılaştırılmış parçalarını taslak üzerine koymak ve şekillendirmek,

g) Ana ve ara parçaları milimetrik telleri belirli yerlerinden gümüş kaynağı yaparak birleştirmek,

h) Ana iskeletin içine yerleştirmek için vav, kake, dudey, gül, tırtıl, güverse vb. isimlerle anılan motifler hazırlamak,

i) Tamamlanan ürünlerin doğal rengini alması ve temizlenmesi için nitrik asit ve su karışımı içerisinde ağartmak,

j) Ağartılan ürünleri deterjanlı su ile yıkamak, ince telli bir fırça ile fırçalayarak yüzeydeki fazlalıkları ve kaynak artıklarını temizlemek,

k) Odun talaşı ile ürünleri kurutmak nemini almak,

l) Telkari ürünlerinin yüzeyini düz bir çelik parçası ile parlatmak,

m) Çalışma alanının ve araç, gereçlerin temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

o) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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