Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman görev tanımı nedir, Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman ne iş yapar, Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman Tanımı;

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Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman Maaşı Ne Kadar? 2022 Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman Maaşları

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7225.03

Meslek Adı :

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konvansiyonel talaşlı imalât tezgahlarını kullanabilen, temel teknik resim ve iki boyutlu çizim yapabilen, çalıştığı tüm makinelerin periyodik bakım ve onarımlarını yapabilen, montaj işlemleri yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak b) Görünüş çıkarmak

c) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

d) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

e) Temel el işlemleri yapmak

f) Delme ve vidalama yapmak

g) Temel tornalama yapmak

h) Freze tezgahlarında hazırlık işlemleri yapmak

i) Temel frezeleme yapmak

j) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

k) Temel taşlama yapmak

l) Temel modelleme yapmak

m) Geometrik çizimler yapmak

n) Bilgisayarda yeterli görünüş çizmek ve kütüphane oluşturmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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