Tenekeci-İmalat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tenekeci-İmalat görev tanımı nedir, Tenekeci-İmalat ne iş yapar, Tenekeci-İmalat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tenekeci-İmalat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tenekeci-İmalat Tanımı;

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Tenekeci-İmalat Maaşı Ne Kadar? 2022 Tenekeci-İmalat Maaşları

Tenekeci-İmalat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tenekeci-İmalat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tenekeci-İmalat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.13

Meslek Adı :

Tenekeci-İmalat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen ölçü ve şekillerde tenekeden muhtelif cins eşya yapmak üzere teneke levhaları kesen, lehimleyen, kordon çeken ve perçinleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tenekeci İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak eşyanın cinsine ve ölçülerine göre kullanacağı teneke levhayı seçmek,

b) Cetvel, gönye ve pergel kullanarak teneke levha üzerine gereken işaretleri koyup çizmek,

c) Teneke levhayı işaretlediği kısımlardan el makasıyla veya tezgahlarda kesmek,

d) Verilen ölçülere göre köşelerini kıvırmak,

e) Kesilen parçaları elle veya tahta çekiçle döverek şekillendirmek,

f) Şekillenen parçaları lehim yaparak birbirine tutturmak,

g) Lehimlenen parçaların kordon çekilecek kısımlarına kordon makinesinde kordon çekmek,

h) Zımba veya matkap ile gereken kısımları delmek,

i) Pençinlenmesi gereken kısımları perçin çivisi ve çekiç kullanarak perçinlemek,

j) Kutu kenarlarının köşelerini potluk yapmaması için kesmek,

k) Kapak çemberlerini kıvırıp işi biten eşyayı kontrol edip temizlemek,

l) Çinko ve çeşitli alaşımlar üzerinde çalışabilir. Yapılan eşyanın cinsine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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