Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü görev tanımı nedir, Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü ne iş yapar, Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü Tanımı;

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Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü Maaşları

Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.22

Meslek Adı :

Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için uygun miktar, boyut ve kalitede kömür ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli işleri, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Termik Santral Dış Tesisler işletmeciliği işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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