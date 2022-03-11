Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) Maaşları

Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.15

Meslek Adı :

Terminal Çekici Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çekici ve dorsesi ile operasyon sahalarında kapasiteye uygun yüklerin yüklenmesi, boşaltılması, taşınması ve aktarılması işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Terminal Çekici Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma öncesi çekici/dorsenin genel ve dış kontrolünü yapmak,

b) Çekicinin kabin içi fiziki kontrolleri yapmak,

c) Çekici/dorsenin fonksiyonel kontrollerini yapmak,

d) Çekici/dorseye ihtiyaç ikmalini yapmak,

e) Çekici/dorsenin çalışma sonrası kontrollerini yapmak,

f) Çekici/dorsenin görüş aksamı ve kabin temizliğini yapmak,

g) Arıza bildiriminde bulunmak, arıza tespitine yardımcı olmak,

h) Çekici/dorseyi güç konumunda çalışır hale getirmek,

i) İş makinesini yürütmek,

j) İkaz ve uyarı levhalarını izlemek,

k) Çekici/dorseyi yük istifine hizalamak,

l) Çekici/dorsenin çalışma sahasını değiştirmek,

m) Çalışırken uygun konumda bekleme yapmak,

n) Çekici/dorseyi uzun süreli park etmek,

o) İlave bağlama elemanı/yükü sabitleme elemanı kullanmak,

p) Yükü çekici/dorseye sabitlemek,

q) Yükü dengelemek,

r) Yükle çekici dorse manevrası yapmak,

s) Çekici ve dorsenin yük elleçlemelerinde ikazlara uymak,

t) CFS? den dolu konteynerı kaldırmak veya boş konteyner sermek

u) Boş konteynerlerin kapılarının aynı yönde olmasına dikkat ederek elleçleme yapılacak iş makinesinin altına çekici/dorseyi konumlandırmak,

v) Kapağı kapanmamış konteynerleri dorseye yüklenirken CFS memuruna bildirmek,

w) İşaretçi yönlendirmelerini takip etmek

x) Yük hasarlarının kontrolu hakkında bilgi vermek,

y) Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitimlere iştirak etmek, işbaşı eğitimi vermek

z) Mesleği ve sektörle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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