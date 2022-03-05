Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Termoset Plastik Kalıpçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Termoset Plastik Kalıpçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Termoset Plastik Kalıpçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Termoset Plastik Kalıpçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Termoset Plastik Kalıpçısı Maaşları

Termoset Plastik Kalıpçısı maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Termoset Plastik Kalıpçısı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termoset Plastik Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.18

Meslek Adı :

Termoset Plastik Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Termoset plastik kalıplarının çizimlerini yapan, kalıpların işlenmesi için bilgisayar programlarını hazırlayarak bilgisayar kontrollü makinelere aktarılmasını sağlayan ve uygun işleme makinelerinde kalıp imalatını gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termoset Plastik Kalıpçısı;

a) Ürün tasarımını, akış analizlerini ve kalıp tasarımını yapmak,

b) Tasarlanan kalıp elemanlarının yapım ve montaj resimlerini çizmek,

c) Tasarım ve kalıp hazırlama için, gelişmiş bilgisayar programlarını ( akış analiz, tasarım ve cad-cam ) bilmek, gönye, cetvel, plotter, çizim kağıdı, tesviyecilik araç gereçleri, markalama gereçleri, talaşlı üretim makineleri vb. araç ve gereçleri kullanmak,

d) Yapım resimlerine uygun kalıp elemanlarını imal etmek, montajını yapmak ve denemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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